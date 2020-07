Barcelona-coach: "Heb er geen moment aan gedacht om op te stappen"

Veel zaken zijn voor verbetering vatbaar, maar jullie gaan me niet overtuigen dat alles slecht was.

Na de nederlaag tegen Osasuna was sterspeler Lionel Messi snoeihard voor Barcelona. Setién relativeerde de kritiek van de Argentijn: "We hebben allemaal al wel eens dingen gezegd die dan verkeerd geïnterpreteerd werden. Je bent gefrustreerd na zo'n match als donderdag. Ik hecht er geen belang aan. Het is ook logisch dat we het niet altijd eens zijn met elkaar."

Setién blijft ook strijdvaardig. "We willen allemaal beter worden, we zoeken samen oplossingen. Na de match van zondag tegen Alaves is er nog de eindronde in de Champions League. Daar kijken we allemaal naar uit. Als we spelen zoals bij Villarreal (1-4 zege op 5 juli, red.) kunnen we de Champions League winnen. Als we spelen zoals donderdag, winnen we niets."

"Iedereen moet daarin verantwoordelijkheid nemen na het niet winnen van La Liga. Iedereen is er zich van bewust dat er veel zaken voor verbetering vatbaar zijn. Maar jullie gaan me niet overtuigen dat alles slecht was. Dat is niet waar. We hadden in verschillende matchen meer verdiend."