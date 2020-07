Spahl: "Mogelijk worden de Spelen verschillende aparte competities"

Vanuit Japan bereiken ons de laatste dagen pessimistische berichten over de kans dat de Spelen in 2021 wél kunnen plaatsvinden. Maar delegatieleider Olav Spahl gaat er nog altijd vanuit dat uitstel geen afstel zal worden.

"Tijdens een recent overleg met het organisatiecomité werd ons bevestigd dat zo'n 80% van de venues beschikbaar zal zijn. Zo wordt er nog onderhandeld met de eigenaars van de appartementen van het olympisch dorp, die normaal gezien opgeleverd werden na de Paralympische Spelen."

Voorlopig verwacht het BOIC dus dat de planning voor 2020 ook in 2021 gebruikt kan worden. "We hebben ons volledige vluchtschema kunnen overnemen naar volgend jaar, maar we moeten ook realistisch blijven. Daarom hebben we een 2e vluchtschema mochten de Spelen op een andere manier georganiseerd worden."

"Een scenario zou kunnen zijn dat Tokio verschillende olympische competities houdt. Atleten zouden dan vlak voor hun competitie toekomen en vlak erna weer vertrekken. Maar dat heeft een enorme impact op het vluchtschema."