Van Bale tot Icardi: ook deze spelers maakten zich onmogelijk bij eigen club

Gareth Bale: "Wales. Golf. Madrid. In that order"

Dat hij liever golft dan voetbalt, bevestigde hij vorig jaar na de interland tegen Hongarije. Hij liep na de match over het veld met een vlag uit het publiek, met daarop de woorden ‘Wales. Golf. Madrid.’ en daaronder: "In die volgorde". De Spaanse media waren niet te spreken van zijn frats.

In zijn tijd bij Madrid liep Bale maar liefst 22 blessures op. Desondanks luistert hij niet altijd naar het advies van de medische staf. Hij reisde al vaker terug naar Wales, terwijl hij geblesseerd was. Daarnaast spendeert hij ook graag tijd op het golfterrein, wat dan weer een risico vormt voor zijn rug.

Tussen Real Madrid en Gareth Bale heeft het nooit goed geboterd. Sinds zijn aankomst in Madrid in 2013 haalde de Welshman vaker de krantenkoppen op een negatieve dan op een positieve manier.

De karatetrap van Patrice Evra

In 2017 ging het licht uit bij Patrice Evra voor het Europa League-duel tussen Marseille en Vitoria Guimaraes. Tijdens de opwarming werd de Fransman gejend door fans van zijn eigen club Marseille. Evra antwoordde met een karatetrap in het gezicht van een fan.

Serge Aurier doet een "Vanden Borretje"

PSG schorste hem uiteindelijk meer dan een maand. Maar het gedrag van Aurier beterde niet meteen. In mei 2016 werd hij gearresteerd, nadat hij een agent een elleboogstoot had gegeven. Aurier kreeg een geldboete van 2.100 euro en werd veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. Hij koos dan maar voor een vrijwillige verbanning en tekende voor Tottenham.

Serge Aurier maakte zich in het voorjaar van 2016 niet populair bij de fans van zijn toenmalige ploeg PSG. In een livestream gaf de Ivoriaan zijn ongezouten mening over zijn coach en ploegmaats. Hij noemde zijn coach Laurent Blanc "een janet". Anthony Vanden Borre, noemde zijn ploegmaats bij Anderlecht eerder ook al "janetten".

Schlemiel Mbaye Diagne en de beruchte penalty tegen PSG

Diagne sloeg mea culpa, maar zijn straf was aanzienlijk: een schorsing en een boete. Hij had geen toekomst meer onder Clement en leverde dus maar een bescheiden bijdrage aan het seizoen van Club Brugge. Toch kon Diagne het niet weerstaan nog eens na te trappen op Instagram met een eigen titelfoto.

De beruchte penaltymisser van Mbaye Diagne zit wellicht nog vers in het geheugen gegrift. De verguisde spits van Club Brugge versierde in het Champions League-duel tegen PSG een penalty en eiste de bal ostentatief op. Aanvoerder Hans Vanaken, de nummer één op de lijst, moest afdruipen. Als klap op de vuurpijl trapte Diagne zijn penalty erg slap op Navas.

Mauro Icardi versus de ultra's van Inter Milaan

Icardi heeft al enkele controversiële momenten op zijn kerfstok. Zo is er het beruchte verhaal van zijn affaire met Wanda Nara, de ex-vrouw van zijn vriend Maxi López.

Ook zijn periode bij Inter Milaan ging niet voorbij zonder slag of stoot. Na een 3-1-verlies tegen Sassuolo in 2015 was de harde kern razend. Icardi gooide zijn shirt in het publiek, maar de ultra's van Inter wierpen het shirt gewoon terug.

In 2016 getuigde hij in een biografie over het incident met enkele controversiële uitspraken. Voor de Inter-fans liep de emmer over en ze reageerden met anti-Icardi-spandoeken en met een officiële verklaring: "Een individu als hij verdient de aanvoerdersband niet."

In februari 2019 verloor Icardi na vier jaar de aanvoerdersband. De club wilde zo de druk opvoeren, omdat onderhandelingen over een nieuw contract met de aanvaller bleven aanslepen.

Ook dit seizoen stak Inter het niet onder stoelen of banken dat Mauro Icardi niet meer paste in de plannen van Icoach Antonio Conte. Uiteindelijk verloste PSG Inter van de Argentijn.