Pro League werkt handleiding uit voor (meer dan 800) supporters in stadions

"Het uitgangspunt en de ambitie van de Pro League is om in de meest veilige omstandigheden supporters toe te laten om de wedstrijden van hun favoriete team te beleven", schrijft de Pro League in een mededeling.

"Er is daarom bewust geopteerd om geen absoluut cijfer of percentage naar voren te schuiven, maar om een handleiding uit te werken."

"Die handleiding zal clubs en lokale overheden toelaten om op basis van de infrastructuur en met de tools van onder meer Ticketmaster en Sports Alliance een stadioncapaciteit te bepalen die hoger ligt dan het aangehaalde cijfer van 800 toeschouwers. Maar er wordt ook ten allen tijde physical distancing tussen bubbels gegarandeerd."

De Pro League heeft het voorstel overgemaakt aan de bevoegde ministers en instanties voor feedback. "We hopen zo snel mogelijk reactie te krijgen van de bevoegde diensten, zodat de clubs de voorbereidingen kunnen treffen om de fans in zo veilig mogelijke omstandigheden te ontvangen in onze stadions voor de start van de competities", besluit de Pro League.