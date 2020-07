Aalst haalt Red Dragon François Lecat terug naar ons land

Van 2013 tot 2015 was Lecat actief bij Maaseik, waarna het richting buitenland ging: Verona (Ita), Callipo (Ita), Narbonne (Fra) en Peimar (Ita). Met Aalst komt hij volgend seizoen uit in de Champions League.

Aalst, de koploper na het reguliere seizoen, dat door corona ook het eindpunt was, gaf aan zijn ploeg voor 2020-2021 rond te hebben. Eerder kwamen ook de Italiaan Francesco Zoppelari, de Fransman Danny Poda en de Tsjech Matej Smidl het team al versterken. Kapitein Adrian Staszewski is één van de vertrekkers. De ploeg is gemiddeld 22 jaar en telt 7 Belgen.

De Belgische volleybalcompetitie werd door de coronacrisis vroegtijdig stopgezet, zonder dat er een kampioen werd aangeduid. Na het reguliere seizoen leidde Aalst voor Roeselare, Maaseik en Achel. Die 4 teams zouden in de play-offs om de titel strijden. Aalst mag als koploper in de stopgezette EuroMillions Volley League volgend seizoen aantreden in de Champions League.