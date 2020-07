LeBron James zet geen boodschap op shirt: "Mensen weten zo ook waar ik voor sta"

"Black Lives Matter", "Respect us", "Say Their Names". Het zijn enkele opties uit de lijst met mogelijke boodschappen die de NBA-spelers op hun shirt kunnen laten zetten. De actie is een antwoord op de strijd tegen racisme die vooral in de Verenigde Staten hevig woedt sinds de dood van George Floyd. Veel spelers hebben een boodschap gekozen, maar op het shirt van LeBron zal gewoon "James" staan.

Hij vond in de lijst naar eigen zeggen niets dat bij hem paste. "Ik had zelf een paar ideeën. Ik zou graag mijn zegje gehad hebben in wat er op mijn shirt kon staan, maar ik was niet betrokken bij het hele proces. Ik steun iedereen die wel een van de opties op zijn shirt laat zetten. Maar voor mij voelde dit toch niet helemaal juist aan. Het past niet bij mijn missie en bij mij doel."

"Ik heb trouwens geen tekst op mijn truitje nodig om duidelijk te maken waar ik voor sta of wat mijn missie is", besloot James.