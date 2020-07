Johan Jacobs, de Zwitser die vloeiend Nederlands spreekt: "Valverde is een speelvogel"

"In de cross was ik het plezier kwijtgeraakt"

En met succes. "Ik eindigde vorig jaar 2e in Parijs-Roubaix voor beloften en 7e in de Ronde van Vlaanderen voor beloften."

"Maar op een bepaald moment was ik het plezier kwijtgeraakt in het veldrijden. Als laatstejaarsbelofte wou ik dan nog eens alles op de weg zetten."

"Doordat ik al een tijdje in Westende woon met mijn Belgische vriendin Charlotte kan mijn Nederlands eigenlijk niet meer beter zijn", zegt de 23-jarige Jacobs. "Maar ik voel me wel nog altijd een Zwitser."

"Mijn moeder is Zwitserse en mijn vader is Belgisch. Ik ben in Zwitserland opgegroeid, maar mijn vader is altijd Nederlands blijven spreken met mij."

"Valverde is de patron van de ploeg, maar ook een speelvogel"

De Spaanse cultuur binnen de ploeg bevalt Jacobs wel. "De Spanjaarden zijn sociaal en heel gemoedelijk. Op stage dronk Valverde 's middags telkens een pintje na de training. Hij is de patron van de ploeg, maar tegelijk is hij ook een speelvogel en grappenmaker."

"Ik denk eigenlijk dat ze me opzettelijk bij hem in de kamer gezet hebben, zodat je als nieuwkomer bijna verplicht bent om Spaans te leren. En daar ben ik nu ook mee bezig."

"Ik heb dagelijks contact hem. Het is een eer dat zo iemand zoveel vertrouwen in mij heeft. Hij legt de nadruk op een goede basis en zoekt dan naar de laatste details om beter te worden."

"Nadarhek vasthouden op Zwitsers kampioenschap"

Gisteren kwam Johan Jacobs trouwens in actie op het Zwitsers kampioenschap tijdrijden. Hij legde beslag op de 8e plaats.

"Van alle coronamaatregelen was er eentje die opviel. Bij de start houdt iemand je normaal vast aan je zadel. Maar nu moesten we ons aan een nadarhek vasthouden, dat telkens ontsmet werd. Een goede oplossing in coronatijden."

Het kampioenschap vond plaats bij de internationale luchthaven van Bern. "Maar het was wel een relatief technisch rondje, met veel bochten. Geen parcours om een snelheidsrecord op te fietsen."

Na het Zwitserse kampioenschap trekt Jacobs op stage naar Sankt Moritz met de nationale selectie. "Daarna staat de Strade Bianche op mijn programma. Daar kijk ik zeker naar uit met mijn veldrit-verleden."

Voor het WK in eigen land, in Zwitserland, komt Jacobs niet in aanmerking omdat het te bergachtig is. "Maar over 4 jaar is er nog eens een WK in Zwitserland, in Zürich. Dat zou meer mijn ding moeten zijn."