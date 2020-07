Ligue 1 begint op 22 augustus met Marseille-Saint-Etienne

Het wordt een heet seizoensbegin voor Marseille, dat tweede eindigde in de stopgezette Ligue 1 vorig seizoen. Eerst is er de clash in en tegen PSG op de derde speeldag. De week erna ontvangen de jongens van coach André Vilas-Boas Rijsel en op speeldag 6 volgt de verplaatsing naar Lyon.

De eerste speeldag in de Ligue 1 valt samen met de finale van de Champions League, op zondag 23 augustus, en die van de Europa League 2 dagen eerder. Daarom werd voorlopig nog geen officiële programmatie opgesteld.

De openingsmatchen van PSG (tegen Metz) en Lyon (bij Montpellier) zullen worden uitgesteld, indien 1 van beide teams de finale haalt van het kampioenenbal.