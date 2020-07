Charleroi stelt Gillet voor: "Hetzelfde warme publiek als in Lens"

Charleroi haalde Gillet transfervrij terug van Lens, waar hij de voorbije 2 jaar in de Ligue 2 speelde. Lens dwong het voorbije seizoen de promotie af naar Ligue 1, wat de ex-speler van Eupen, Gent en Anderlecht nog eens graag meegemaakt had. Maar hij kreeg geen contractverlenging.

"Ik vond het heel jammer in Lens te moeten vertrekken", aldus Gillet. "Lens is een historische club met fervente supporters. Fans zijn altijd belangrijk voor mij geweest in mijn clubkeuze. Ik denk in Charleroi een vergelijkbare warmte bij het publiek terug te vinden."

Voor Gillet dateerde zijn laatste groepstraining bij Lens al van midden maart. Nadien werkte hij een individueel programma van de club af. "Op die manier heb ik mijn vorm wel wat kunnen behouden. Ik heb hard gewerkt, maar dat moest ook wel. Op mijn leeftijd kan zo'n lange pauze het einde van je carrière betekenen."

Gillet werd de voorbije weken ook het hof gemaakt door Moeskroen, dat hem zelfs een contract voor 2 jaar aanbood en hem de mogelijkheid gaf in Rijsel te blijven wonen. "Maar na een gesprek met coach Karim Belhocine heb ik besloten toch voor Charleroi te kiezen", waar hij voor 1 jaar tekende.

"Ik hou van grote sportieve uitdagingen en deze club maakt tegenwoordig duidelijk deel uit van de top 6 in het Belgisch voetbal."