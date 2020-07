Pro League: "Op zondagavond niet te ver rijden voor fans van uitploeg"

"Ook zaterdagmiddag is vervelend voor mensen die moeten werken of naar jeugdwedstrijden willen gaan kijken. Vroeger wist je lang op voorhand dat er voetbal was op zaterdagavond en zondagmiddag en kon je je weekend daarop afstemmen."

"Van supporters hoor ik dat vooral die wedstrijd op zondag om 20.45u een moeilijk geval is", zegt Filip Raes, voorzitter van de supportersvereniging van AA Gent. "Zeker als je de dag erna moet werken, is dat niet evident."

Pro League: "Elke match krijgt volle aandacht"

De Pro League is zich bewust van de verzuchtingen van de supporters, maar probeert ook het positieve aspect van de spreiding te benadrukken. "Door voetbal te programmeren op zaterdag- en zondagmiddag geven we de kans om er meer een familiegebeuren van te maken", zegt woordvoerder Stijn Van Bever.

"Bovendien is de spreiding ook goed voor de clubs zelfs, die zo meer visibiliteit en meer media-aandacht zullen krijgen. Elke wedstrijd zal de volle aandacht krijgen. Ik begrijp dat verandering weerstand met zich meebrengt, maar we willen van elke match een event maken."

Amateurclubs vrezen minder toeschouwers als de JPL-supporters hun favoriete club in 1B gaan aanmoedigen op zaterdag- of zondagmiddag. "Je mag dat niet zien als concurrentie", vindt Van Bever. "Prof- en amateurvoetbal kan perfect op hetzelfde moment plaatsvinden. Zelf ga ik ook al 30 jaar naar het voetbal op zondagmiddag. Dat is er altijd al geweest."

Van Bever heeft wel begrip voor de commotie over het startuur van de zondagavondwedstrijd. "20.45u is iets later dan vorig seizoen, dat klopt. We moeten erop letten dat supporters op zondagavond niet te ver moeten rijden voor uitwedstrijden."