Bijtende Lazio-verdediger moet 4 matchen brommen en hoge boete betalen

Lazio, dat in een titelstrijd verwikkeld is met Juventus, deed gisteren een heel slechte zaak op het veld van staartploeg Lecce (2-1-verlies). Dat frustreerde Patric danig, hij verloor in het slot even het noorden en sloeg (beet) toe.

Donati protesteerde hevig bij de ref na een corner, maar die had het voorval niet gezien. De VAR riep hem naar het scherm, waarop een rode kaart volgde. Patric verliet zonder protest het veld.

De fase doet denken aan het WK 2014, toen de Uruguayaan Luis Suarez zijn tanden zette in de schouder van Giorgio Chiellini.

Op zijn Instagram schreef Patric na de match dat hij in de kleedkamer van Lecce was geweest om zijn excuses aan te bieden. Donati vroeg daarop de disciplinaire instanties om niet te streng te zijn.