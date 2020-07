Lazio verliest opnieuw, alleen Patric bijt van zich af. Letterlijk!!

Lazio Roma heeft voor een tweede keer op rij verloren in de Serie A. Het gaf een voorsprong uit handen tegen de nummer 17, Lecce. Zo kan Juventus 10 punten uitlopen in de titelstrijd. Dat zorgde in de extra tijd voor frustraties. Verdediger Patric kreeg rood voor bijten. Bekijk de video's van alle cruciale fases.