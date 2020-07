Manchester City mag Real Madrid nog thuis ontvangen in Champions League

Over deze wedstrijden gaat het:

De 8 kwartfinalisten gaan naar Lissabon, waar de Champions League wordt uitgespeeld in de stadions van Benfica (Estadio da Luz) en Sporting Portugal (Estadio José Alvalade). De beslissing valt in alle rondes over een wedstrijd.

Hetzelfde geldt voor de returns in de Europa League. De twee ontmoetingen waarvan wegens de coronacrisis het eerste duel al niet kon plaatsvinden, Inter - Getafe en Sevilla - Roma, gaan over een wedstrijd in plaats van twee. Deze duels staan in Duitsland op de planning.