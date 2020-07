Sebastiaan Bornauw na debuutjaar: "Ik voel me thuis in de Bundesliga"

Het leek enkele maanden geleden volstrekt ondenkbaar, maar de Bundesliga is er toch in geslaagd om het hele seizoen in te blikken.

"Het is zeer goed verlopen en ik had ook niet anders verwacht", vertelt FC Keulen-verdediger Sebastiaan Bornauw (21).

"De liefde voor de sport is hier zo groot en met een goeie discipline is het mogelijk. Duitsland heeft het voorbeeld gegeven aan de andere landen en wij waren heel blij dat we het seizoen hebben kunnen afmaken."

"Alles was goed georganiseerd. We hadden per week twee coronatesten en we waren afgesloten van het gewone leven. Dat blijft natuurlijk een grote verantwoordelijkheid voor de spelers en dus moet je chapeau zeggen aan de spelers en de teams."

"Ik denk dat er na de 2e speeldag geen coronageval meer geweest is. Dat wil zeggen dat de spelers zich thuis bijna opgesloten hebben", vertelt Bornauw, die bij Keulen ook geconfronteerd werd met enkele gevallen in de eerste weken van de heropstart.

"We werden toen bijna dagelijks getest. Dan heb je snel een gevoel van controle en ben je gerustgeteld. Daarom heb ik ook toen nooit schrik gehad."