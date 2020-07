"Ik denk dat Armstrong meer spijt heeft van de Ventoux dan van wat er nadien is uitgekomen"

"Een paar dagen later won hij toch nog de zware Alpenrit naar Courchevel om te tonen dat hij die rit op de Ventoux niet cadeau had gekregen."

"Pantani vond niet dat hij de rit gekregen had en het mondde uit in een robbertje vechten tussen de clan Bruyneel en de clan rond Pantani."

"Ik was zelf meer een fan van Lance, maar het was wel een anticlimax hoe die rit werd weggegeven. Dat zorgde ook voor wrijving."

"Het was een heel spannende rit", herinnert Jan Bakelants zich, destijds 14 jaar. "Pantani was al een heel seizoen naar zichzelf op zoek en kwam ineens meedoen tegen Armstrong."

Marco Pantani leek een vogel voor de kat en werd gelost, vond toch zijn tweede adem, viel aan en trok met Lance Armstrong naar de finish op de reus van de Provence. Een sprintje werd het niet, want de gele trui overhandigde de dagzege in geschenkverpakking aan de Italiaanse piraat.

"Lance heeft iets weggegeven dat bijzonder uniek was"

Lance Armstrong liet al snel weten dat hij spijt had van zijn beslissing op de reus en is die mening altijd blijven herhalen.

Bakelants: "Ik denk dat Lance meer spijt heeft van hoe hij die rit heeft weggegeven dan van wat er nadien allemaal is uitgekomen. Het was een enorm bitter gegeven."

"De Ventoux is een mythische aankomst. Hij kon er winnen in het geel en dat was alleen Eddy Merckx nog maar gelukt. Hij heeft die kans laten schieten. Hij heeft iets weggegeven dat bijzonder uniek was."

Dat er een flinke dopinggeur aan het hele schouwspel kleeft, daar ligt Bakelants nu niet wakker van.

"Dat was die periode en die kunnen we niet meer veranderen. Ik wil ze niet te eten geven, de renners die toen aan hetzelfde potje zaten. Het was min of meer een level playing field."