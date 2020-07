FIA schenkt 1 miljoen euro voor diversiteit in motorsport

Met een donatie van 1 miljoen euro wil de FIA een reeks activiteiten ondersteunen die een meer diverse cultuur binnen de Formule 1 en andere motorsportdisciplines moet bewerkstelligen.

"We moeten diversiteit promoten in de motorsport en daarom hebben we beslist 1 miljoen euro te geven aan het nieuwe fonds opgericht door de Formule 1", stelt Jean Todt. "Dit is een eerste stap, er zullen er nog volgen."



Regerend F1-wereldkampioen Lewis Hamilton is de laatste weken nadrukkelijk aanwezig in het debat rond racisme en diversiteit, in het spoor van de Black Lives Matter-protesten die volgden op de dood van George Floyd in Minneapolis.

Eind juni kondigde de enige zwarte rijder in de Formule 1 nog de oprichting van een organisatie (de Hamilton Commission) aan die voor meer diversiteit in de motorsportwereld moet zorgen. Ook de Formule 1 zette een initiatief op poten met een fonds voor meer diversiteit. CEO Chase Carey pompte zelf al 1 miljoen dollar (ongeveer 890.000 euro) in de stichting.