Wedstrijdjury verwerpt klacht Red Bull tegen DAS-stuursysteem Mercedes

Het Dual Axis Steering-systeem (DAS) is niet in strijd met de reglementen en mag dus gebruikt worden, is het oordeel van de koerscommissarissen van de Grote Prijs van Oostenrijk, waarmee zondag het WK 2020 eindelijk begint.

DAS laat de piloot toe om met zijn stuur de stand van de voorwielen te veranderen. De FIA keurde het systeem goed voor 2020, maar verbiedt het vanaf 2021.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas gebruikten DAS voor het eerst tijdens de testritten in Barcelona in februari en gisteren ook tijdens de vrije oefenritten, waarin ze allebei vooraan eindigden. Hamilton op 1, Bottas op 2.



Red Bull wou DAS evenwel laten verbieden. Met een exemplaar van het technische reglement onder de arm trokken ze na de vrijdagsessies in Oostenrijk naar de organisatoren om een klacht in te dienen.

Volgens artikel 10.2.3 "mogen er geen aanpassingen gebeuren aan de ophanging als de wagen in beweging is", meent Red Bull. De racestewards oordeelden kort na middernacht evenwel dat DAS "een regulier deel uitmaakt van het stuursysteem en dus conform de regels over ophangingen of aerodynamische invloed is".

Red Bull kan in beroep gaan tegen de beslissing. Red Bull-teambaas Christian Horner overweegt ook om een gelijkaardig systeem te installeren.