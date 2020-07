Red Bull voelt nattigheid en dient klacht in tegen stuursysteem Mercedes

Tijdens de testdagen in februari verraste Mercedes de concurrentie met een nieuw stuursysteem: Dual Axis Steering (DAS). Door even aan het stuur te trekken verandert de stand van de voorwielen, waardoor de Zilverpijlen beter een bocht kunnen aansnijden.

De FIA heeft het systeem verboden vanaf 2021, maar dat is niet vroeg genoeg voor Red Bull. Met een exemplaar van het technische reglement onder de arm trokken ze na de eerste twee vrije oefensessies in Oostenrijk naar de organisatoren om een klacht in te dienen.

Volgens artikel 10.2.3 "mogen er geen aanpassingen gebeuren aan de ophanging als de wagen in beweging is". De racestewards moeten nu beslissen of het stuursysteem legaal is, morgen voor de derde oefenreeks kent Mercedes het verdict.

ofwel moet Mercedes het systeem verwijderen ofwel wordt er definitief een streep getrokken onder de discussie. Red Bull-teambaas Christian Horner overweegt dan om een gelijkaardig systeem te installeren.