Sponsor vraagt Washington Redskins om naam te veranderen, coach gaat akkoord

Na de dood van George Floyd en de maatschappelijke onrust over racistisch politiegeweld is in de VS een brede discussie uitgebroken om onder meer discutabele benamingen te veranderen.



Ook de naam van American Football-club Washington Redskins komt nu onder vuur. Redskins (roodhuiden) verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt in de VS beschouwd als kwetsend.

"We hebben het team in Washington ons verzoek medegedeeld om de naam van het team te veranderen", zegt FedEx, de naamsponsor van het stadion van de club.