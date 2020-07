Manager: "Informele interesse is er altijd voor een topper als De Bruyne"

"Honger naar voetbal was enorm groot"

De Koster is trouwens niet verrast dat De Bruyne zo sterk uit de coronacrisis is gekomen. "We hebben elkaar tijdens deze periode regelmatig aan de lijn gehad. Hij heeft enorm kunnen genieten van zijn vrouw, zijn kinderen, de zwangerschap en het derde kindje dat eraan komt. Volledig in de luwte."

Seizoen afsluiten met 2 bekers en de Champions League

"Je speelt in de sterkste competitie ter wereld en het is niet evident om, zomaar even, elk jaar de titel te winnen. Dat gaat niet. Liverpool heeft 20 punten voorsprong en daar is een reden voor, dat is gewoon een heel sterk team."

Niet bezig met mogelijke transfer

Er is natuurlijk nog die donkere wolk die boven Manchester City hangt, de potentiële uitsluiting voor de Champions League in de komende twee seizoenen. Maar ook dat speelt niet in het hoofd van KDB volgens De Koster.

"Momenteel is hij daar totaal niet mee bezig. Hij heeft nog een contract voor drie jaar bij een ploeg die tot de wereldtop behoort. In een club en een stad waar Kevin zich goed en gewaardeerd voelt. Er zullen veel mensen zijn die dit heel wollig vinden, maar hij is niet met een transfer bezig."

Uiteraard kan De Koster niet ontkennen dat er in deze situatie door grote clubs gelonkt wordt naar toppers als Kevin De Bruyne."Informele interesse voor een goeie speler is er altijd in de voetbalwereld. Of dit nu KDB of Lionel Messi of Cristiano Ronaldo of Griezmann is. "

"Als alles zou kloppen wat ik in de kranten soms lees, dan heb ik een horloge nodig met 48 uren en zou ik tegelijkertijd overal ter wereld moeten zijn. Ik kan hier in eer en geweten verklaren en zelfs zweren op het hoofd van mijn kinderen dat alles wat ik lees voor 90% zever is."