"Messi zet contractonderhandelingen stop", Zidane: "We wensen zijn vertrek niet"

Spaanse media hebben uiteraard een vette kluif aan de crisissfeer bij FC Barcelona en Cadena Ser gooide gisterenavond laat nog wat olie op het vuur.

Lionel Messi (33) ligt nog tot 30 juni 2021 onder contract bij Barcelona, maar de gesprekken tussen de Argentijn en zijn club over een verlengd verblijf zijn afgesprongen, zo weet het radiostation.

De huidige deal werd afgesloten in 2017, maar Messi en zijn vader Jorge zouden de stekker nu uit de gesprekken getrokken hebben.

Nog volgens het Spaanse mediastation moet een verklaring voor de zet van Messi gezocht worden in de onrust van de voorbije maanden en weken. Messi zou niet kunnen lachen met lekken naar de media, onder meer over het ontslag van coach Ernesto Valverde in januari.

Waar Messi zich vroeger ietwat in de luwte ophield, laat de 6-voudige winnaar van de Gouden Bal zijn kritiek steeds vaker en steeds luider klinken.

Na het relletje met sportief directeur Eric Abidal was er ook onenigheid over hoe de spelersgroep van Barcelona de financiële gevolgen van de coronacrisis zou omarmen. Messi was telkens een van de hoofdrolspelers in die debatten.