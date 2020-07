Pechvogel Ibrahim Diallo wordt op zijn 23e al videoanalist bij Eupen

Diallo liep in 2017 een zware knieblessure op die abrupt het einde van zijn profcarrière betekende. Hij bleef daarna nog wel onder contract bij Eupen, maar zou geen minuut meer spelen.

Diallo krijgt nu dus een functie in de omkadering van de club, waar zijn carrière begon in de zomer van 2014. Daarvoor genoot Diallo zijn opleiding bij de ASPIRE Academy in Senegal.

Begin 2015 tekende hij voor Valencia, waar hij in de B-kern werd geplaatst. De oud-verdediger mocht vier keer meespelen in de Copa del Rey, maar nooit in La Liga. In de zomer van 2016 keerde Diallo terug naar Eupen. Hij was er dat seizoen onder Jordi Condom een vaste waarde.