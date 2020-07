Nafi Thiam: "Dat er geen Spelen zijn deze zomer is een voordeel voor mij"

Sommige atleten baalden dat de Olympische Spelen met een jaar uitgesteld zijn.



Nafi Thiam liet zich vandaag nog eens positief uit over het feit de Spelen van Tokio in 2021 plaatsvinden. "Voor atleten die dit jaar hun carrière wilden beëindigen is het uitstel niet ideaal", zegt Thiam tijdens een Facebook Live op AXA.

"Maar voor mij is het een voordeel. Ik krijg een jaar extra om te herstellen, mijn lichaam te verzorgen en klaar te zijn voor de Olympische Spelen."

"Maar mijn concurrentes krijgen natuurlijk ook een jaar meer de tijd om zich voor te bereiden."

Thiam heeft de voorbije periode haar gevoelige elleboog wat rust kunnen gunnen. Vorig jaar sukkelde ze er lang mee, tijdens het WK in Doha moest ze het speerwerpen zelfs vroegtijdig staken.