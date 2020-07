Emotionele omhelzing tijdens volkslied VS gaat wereld rond: "Geen leeg gebaar"

Voor de aftrap van de wedstrijd tussen Chicago en Washington Spirit in de National Women's Soccer League gingen bijna alle speelsters op hun knie tijdens het volkslied. Met een T-shirt met de boodschap "Black Lives Matter" wilden ze de raciale ongelijkheid in de Verenigde Staten aan de kaak stellen.

Toen Casey Short in tranen uitbarstte, werd ze getroost door ploegmaat Julie Ertz. Een gebaar dat gretig werd opgepikt door de Amerikaanse media. Drie dagen later komen beide speelsters met een verklaring naar buiten: de zware gesprekken in de weken voor de match hadden hen kwetsbaar gemaakt.

"Elke keer als het volkslied weerklinkt, raakt ons land steeds meer verdeeld", zeggen ze. "We wilden dus geen leeg gebaar afleveren. We wilden tonen dat we hebben geluisterd naar zij die het nodig hadden. Het was een zeer zwaar moment, maar we worden overweldigd door steunbetuigingen."