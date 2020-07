Benoot is Tourkopman bij Sunweb, Van Wilder debuteert (mogelijk) in Vuelta

Sunweb heeft de opmerkelijke beslissing genomen om wat het klassement betreft alles op de Ronde van Italië te zetten. Met Kelderman, Oomen, Hindley en Hamilton stuurt het liefst 4 ronderenners naar de Giro. Zij worden aangevuld door onder meer Michael Matthews, die de sprints in Italië verkiet boven die in Frankrijk.

In de Tour zal zo heel wat druk op de schouders van Tiesj Benoot rusten. Benoot bewees in het korte voorjaar, onder meer met een 2e plaats in Parijs-Nice, in bloedvorm te zitten. Hij krijgt steun van onder meer Hirschi, Roche en Kragh Andersen. Cees Bol is de sprinter met dienst.

Voor de Vuelta heeft Sunweb voorlopig 12 renners geselecteerd. Hierbij vinden we ook de 20-jarige Ilan Van Wilder terug, de 2e landgenoot bij de Nederlands-Duitse formatie.



"In de Tour willen we jagen op ritwinst via sprints en offensief koersen", zegt Sunweb-hoofdcoach Rudi Kemna. "In de Giro mikken we op het klassement en op de sprints en in de Vuelta willen we enkele jonge renners een kans geven."