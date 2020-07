Campenaerts met masker tot 10.000 meter hoogte: "Kan dan niet foutloos typen"

"Uurtje per dag naar die extreme hoogte"

Hoe ziet het trainingsschema van Campenaerts er nu uit? "Extreme hoogte combineren met extreem hard trainen is niet mogelijk. Ik denk dat ik afgelopen week maar 10 uur gefietst heb. Mentaal is dat schakelen, maar je moet luisteren naar je lichaam."

"Het lijkt inderdaad extreem", erkent de tijditspecialist. "Maar je moet wel weten dat ik volledig plat in mijn bed lig als ik het masker op heb. Ik ga een uurtje per dag naar die extreme hoogte zonder me in te spannen, want dat gaat gewoon niet. Je zou die 10.000 meter ook in een hoogtetent kunnen simuleren, maar dat stroomverbruik is onbetaalbaar."

"Je moet meer nadenken bij relatief makkelijke dingen"

"Wat ik nu doe, heet intermittent hypoxic. Het effect is dat je lichaam weer meer rode bloedcellen wil aanmaken. Op 3.000 meter hoogte zou dat ook gebeuren, maar heel miniem. Het is alleszins de eerste keer dat ik het doe en er zullen er niet veel geweest zijn die het me voorgedaan hebben. Ik doe het uiteraard wel onder strikte begeleiding."



"Ik sluit het masker via buizen aan op mijn hoogtegenerators. Die staan in de kamer boven mijn slaapkamer, maar via een gat in mijn plafond komen de buizen tot in de slaapkamer. Dat heb ik gedaan om het geluid toch ietwat te dempen in mijn hoogtetent. Om die reden slaap ik ook met oordopjes."