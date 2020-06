Comeback van Robben werd beklonken bij een schotel sushi: "Dit is clubliefde"

"We hebben sushi besteld in hun favoriete restaurant en we hadden een compilatie gemaakt van beelden uit de documentaire The Last Dance en beelden van Robben. We hebben toen gezegd dat de beste manier om onze club te helpen was om bij ons te komen voetballen. Na die lunch mochten we de overschot van de sushi meenemen op deze schotel. Dus bij deze."

Technisch directeur Marc-Jan Fledderus had een cadeautje voor Robben bij het begin van de persconferentie: een glazen bord. Daar zat uiteraard een verhaal aan vast. "Op 21 mei ben ik naar München gereden op uitnodiging van Bernadien ( de vrouw van Robben, red. ). Daar hebben we Arjen verrast. Het was een mooi moment."

Voor Arjen Robben is zijn reden om dit te doen duidelijk: "clubliefde". "Dit is voor mijn gezin thuiskomen. Ik ben hier opgegroeid. We verhuizen ook weer naar hier en ik wou echt iets doen voor de club in deze moeilijke tijd. Maar ik heb nog geen ambitie om trainer of bestuurder te worden, dus ik denk dat ik op dit moment op het veld het meeste waarde heb."



Robben noemt het nog "een poging tot comeback". Hoe staat hij er nu voor? "Ik heb genoten van mijn tijd zonder voetbal, maar ik was wel aan het trainen voor een marathon. Ik ben ondertussen ook al 5 of 6 weken echt weer aan het trainen, en het gevoel is goed. Al wil ik nog niet te euforisch worden."



"Ik wil ook geen valse hoop geven. Misschien speel ik geen of amper wedstrijden, misschien speel ik er 34. Hoewel, dat is me in mijn carrière nog nooit gelukt. Misschien is het over een maand voorbij, misschien pas over twee jaar. Het doel en de missie zijn duidelijk. Natuurlijk zal het niveau heel anders zijn dan bij München, daar moeten we niet flauw over doen, maar ik zie dit als een mooie uitdaging. Voor een andere club had ik dit nooit meer gedaan."