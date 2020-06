Anak Verhoeven jaagt op nieuwe "first ascent" in Luik: "Alsof je een dier temt"

Begin deze maand beklom Anak Verhoeven als eerste een loodzware rotswand in de buurt van Namen, nu werkt ze In Fléron bij Luik aan een nieuwe onbeklommen route. "Die in Namen was de moeilijkste in België, maar als deze lukt, wordt dit de moeilijkste route. Het ligt net iets onder het maximumniveau dat ik al geklommen heb, maar het is wel heel zwaar", vertelt ze.

Door de coronacrisis zag Verhoeven haar seizoen in het water vallen. "Normaal zou ik nu beginnen met wedstrijden in Oostenrijk. Of ik zou gaan trainen op rotsen in Frankrijk of Spanje, maar dat kon tot voor kort ook niet. Maar dit is ook een prachtige route. Ik hoorde hierover van andere klimmers en dat wordt dan een project."

Project is een goede benaming want een onbeklommen route beklimmen vraagt heel wat voorbereiding. "Ik ben nu twee dagen bezig met het uitproberen en met memoriseren van mijn bewegingen. Het voelt haalbaar", vertelde ze zaterdag. 's Avonds ondernam ze ook een eerste poging, maar in de regen, mislukte die. "Maar het gaat wel beter dan ik verwacht had. Ik hoop dat het nog lukt voor ik toch weer naar het buitenland vertrek. Er zijn nog klimmers dit aan het proberen en ik wil ook wel graag de eerste zijn."

"Een onbeklommen route bedwingen kan ik nog het best vergelijken met het temmen van een dier", vertelt ze. Hoe speciaal is zo'n "first ascent"? "In België zijn er bijna geen onbeklommen rotsen meer, dus dit is bijzonder. Bovendien zijn het bijna altijd mannen die als eerste een route bedwingen, maar ik doe dat ook graag. Ik heb er al 5, dat zijn routes van het hoogste niveau ter wereld, zeker voor vrouwen."