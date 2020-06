Jasper De Buyst: "In peloton van 150 renners rijd je onvermijdelijk in elkaars snot"

Een dikke maand voor de herstart van het wielerseizoen zijn de renners in volle opbouw. "Enerzijds hebben we nu een beetje het gevoel zoals in de maanden januari en februari, omdat we lange tijd niet gekoerst hebben", zegt Jasper De Buyst.

"Maar anderzijds ben ik me er ook van bewust dat we ons nu niet mogen voorbereiden zoals in februari."

"Onze eerste koers is niet de Challenge Mallorca, maar wel de Strade Bianche. Iedereen zal top zijn. Veel ruimte om te verbeteren zal je tijdens het seizoen ook niet meer hebben."

"Het is dus belangrijk om genoeg koersnabootsing te doen op training en net iets harder te trainen dan in februari."

De Buyst verwacht ook een heel gretig peloton."Er zullen renners zijn die voor een selectie koersen, renners die voor een contract koersen en renners die koersen om de sponsor in de verf te zetten. We zullen in elke koers te maken krijgen met een heel nerveus peloton."

Als sprintloods van Caleb Ewan weet De Buyst maar al te goed hoe nerveus het eraan kan toegaan in het peloton. "De voorbije 2 jaar was de openingsrit in de Tour een massasprint voor de gele trui. Ik denk dat we elke koers een beetje met dat gevoel zullen rijden."