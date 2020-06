WK voor vrouwen wordt in 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland georganiseerd

Het WK van vorig jaar in Frankrijk telde 24 deelnemers, maar in 2023 wil de FIFA 32 landen uitnodigen.

Alle gekwalificeerde landen zullen voetballen in Australië en Nieuw-Zeeland, die de organisatie gezamenlijk in handen krijgen.

Australië heeft 7 speelsteden, Nieuw-Zeeland telt 5 locaties. De finale zou in juli 2023 in Sydney gespeeld worden.



Japan gooide maandag al de handdoek in de ring, Colombia beet in de finale stemming in het zand met 22-13.

Vorig jaar won de VS het WK in Frankrijk.