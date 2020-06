In Servië krijgt Djokovic minder kritiek: "Sportsector krijgt voorkeursbehandeling"

"Het gaat vooral om geld"

Een bekerfinale met veel fans, een tennistoernooi waar van "social distancing" geen sprake is. Hoe zit het nu eigenlijk met de coronamaatregelen in Servië?

"Langs de ene kant hebben we een heel strenge controle gehad in het begin van de pandemie", vertelt Jelica Novakovic, professor neerlandistiek in Belgrado.



"We hadden een soort van huisarrest. Soms moesten we het hele weekend thuis blijven. Behoorlijk streng dus. Plots zijn de maatregelen dan vrij onbegrijpelijk versoepeld. Maar niet in alle sectoren. Het is opmerkelijk dat de sportsector een voorkeursbehandeling heeft gekregen."

Hoezo krijgt de sportsector privileges? "Ik denk dat het vooral om geld gaat. In een sector als de sport is het waarschijnlijk moeilijk om te besparen. Maar als het om een literaire avond gaat, is het geen enkel probleem om dat te annuleren."

"In sportevenementen wordt bovendien heel veel geïnvesteerd en sponsors willen hun geld terugzien. Daarom is er de neiging om risico’s te nemen.”