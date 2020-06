"De situatie van Toby Alderweireld is zorgwekkend, uitgerekend door een grote contradictie"

Ervaring, inzicht en passing, dat is er nog allemaal bij Vertonghen, maar zet hem tegenover een snelheidsduivel en dan maakt hij fouten. Het komt alle partijen nu goed uit dat hij nog even blijft en je weet nooit dat hij nog eens zal meespelen.

Een vormdip? Niet echt, want bij Tottenham heeft dit seizoen niemand de goeie vorm te pakken. Niemand was scherp, ook niet onder voorganger Mauricio Pochettino.

Ik denk niet dat zijn leeftijd een rol speelt, wel zijn gebrek aan snelheid. Mourinho wil centraal snelle mannen. En de matchen onder Mourinho waarin Vertonghen meegespeeld heeft, was de Portugees niet tevreden over de Rode Duivel.

Voor Jan Vertonghen (33) is het duidelijk: het is voorbij voor hem bij Tottenham. Hij heeft zijn aflopende contract nog wel voor een extra maand verlengd, maar het is al maanden duidelijk dat het met José Mourinho niet meer botert.

"Meer voetballend vermogen met Dier, hoe gek dat ook mag klinken"

Dat Toby Alderweireld (31) dan weer op de bank verzeild geraakt is, heeft niet echt iets met corona te maken. Er is één duidelijke en vooral verrassende verklaring: Eric Dier (26).

Eerst en vooral moet Toby naar zichzelf kijken en moet hij kunnen toegeven dat hij een minder seizoen speelt, misschien wel zijn slechtste seizoen in Engeland. Hij blundert ook af en toe.

Maar Dier heeft een metamorfose ondergaan. De Engelsman is een centrale middenvelder die kort voor de coronaperiode centraal achteraan in de ploeg gekomen is. Mourinho heeft toen verschillende combinaties uitgetest en blijkbaar was die met Davinson Sanchez en Dier het meest bevredigend.

Na de match op 1 maart tegen Wolverhampton zei Mourinho al dat Dier zijn beste verdediger uit die match was. "Dankzij hem konden we uitvoetballen en hij las het spel goed", zei Mourinho. Iets wat meteen ook een sneer was naar Alderweireld, die toen niet op het veld stond.

Mourinho vindt dat hij met Dier meer stabiliteit heeft en voetballend vermogen, hoe gek dat ook mag klinken. Het is eigenlijk contradictorisch: Mourinho wil snelheid en wendbaarheid en Dier is daar niet het prototype van.

Je kunt hem een beetje vergelijken met Timmy Simons, die ook naar achteren kon worden gehaald en intelligent, leidinggevend en positioneel zeer sterk was.