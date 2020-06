Gilbert: "We spreken over koersen, maar misschien wordt alles weer geannuleerd"

"Top zijn van begin tot einde van seizoen"

Daarna stoomt Gilbert zich klaar voor de Tour. In oktober wil hij oogsten in de rest van de klassiekers. Luik-Bastenaken Luik (4/10), Amstel Gold Race (10/10), Ronde van Vlaanderen (18/10) en Parijs-Roubaix (25/10) staan al zeker op zijn programma.

Philippe Gilbert staat te popelen om weer in competitie te koersen. Vorige week stormde hij al La Redoute op in een persoonlijk record . Gilbert maakt er geen geheim van dat hij meteen in supervorm wil zijn.

In de aanloop naar Milaan-Sanremo zal ik wedstrijdritme opdoen in de Strade Bianche en Milaan-Turijn

"Als alles doorgaat, ben ik gelukkigste mens ter wereld"

Maar Gilbert wil wel voorzichtig zijn. "We spreken nu over koersen, maar we zijn niet zeker dat we ook effectief zullen koersen."

"Misschien zal alles weer geannuleerd worden. Maar we moeten positief blijven. We moeten ervan uitgaan dat alles doorgaat, dan zal ik de gelukkigste man ter wereld zijn."