Zelfs superfan Jaak kan niet geloven dat Thibau Nys profs klopt: "Man, man, man"

Bekijk hier de dag van Nys-fan Jaak

"Had hem al 4 maanden niet gezien"

Publiek was vorige week niet toegelaten op de Balenberg, voor Jaak maakte de familie Nys graag een uitzondering. "Het was al 4 maanden geleden dat ik hem nog gezien had: van de laatste veldrit", vertelt hij tijdens het eerste onderdeel van de driekamp.



Winnaar van het rondje draaien en keren in het bos: Thibau Nys. "Technisch rijdt Thibau geweldig. Ik zie hem op het podium eindigen", glundert Jaak. "Winnen wordt iets anders. Al zal Van der Poel zich waarschijnlijk wat inhouden met het oog op het wegseizoen."



Ook op de klim in het zand triomfeert Nys junior. Jaak: "Ik wist dat hij ver zou geraken, maar dat hij ook dit onderdeel wint? Neen, zeker niet tegen de profs."