Jan Vertonghen zet krabbel onder contractverlenging en doet seizoen uit bij Tottenham

Jan Vertonghen lijkt na 8 seizoenen Tottenham toe aan iets anders. Het contract van de 33-jarige verdediger liep eind juni af en club en speler bereikten geen nieuw akkoord over een langdurige contractverlenging. Hij wekt ook heel wat belangstelling, onder meer in Italië.

Maar Tottenham-coach José Mourinho hoopte de Belg wel nog tot het einde van het seizoen - dat door corona tot eind juli loopt - te kunnen houden. De Londense club deed een voorstel en Vertonghen ging daarop in.

Dat bevestigde Tottenham in een kort persbericht. Ook de Nederlandse doelman Michel Vorm, die in hetzelfde geval als Vertonghen verkeerde, verlengde zijn contract tot het nieuwe einde van dit seizoen.



Tottenham, de achtste in de stand, speelt morgenavond thuis tegen West Ham. Vrijdag in de topper tegen Manchester United (1-1) bleef Vertonghen net als Toby Alderweireld 90 minuten op de bank.