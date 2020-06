Everton-Liverpool stelt teleur, maar levert wel een kijkcijferrecord op

Geen fans in het stadion, geen samenscholingen bij vrienden of in de pub: de Britse regering vroeg aan rechtenhouder Sky om enkele Premier League-wedstrijden vrij aan te bieden aan de tv-kijkers en die geste werd erg gesmaakt.

De Merseyside derby tussen Everton en Liverpool van gisteren is de best bekeken wedstrijd in de geschiedenis van de Engelse Premier League op de Britse tv.

Gemiddeld 5 miljoen tv-kijkers volgden de wedstrijd gisterenavond, met een piek van 5,5 miljoen kijklustigen.

Het vorige record dateerde uit 2012. Toen zagen 4,4 miljoen tv-kijkers hoe Manchester City stadsgenoot Manchester United met 1-0 klopte.