Sven Nys over Slag om Balenberg: "Spanning in de lucht tussen de toppers"

"We wilden een écht evenement organiseren"

Straks kunt u vanaf 17.05 uur op Eén of sporza.be kijken naar de Slag om Balenberg. Een heel pak toppers strijdt daarin tegen elkaar in een driekamp voor cyclocrossers: een trialparcours, een zandproef en een tijdrit.

"Het idee was een écht evenement organiseren", legt Sven Nys uit in de Zevende Dag. "De eventsector krijgt klappen en iedereen probeert creatief oplossingen te zoeken. Dit is daar een voorbeeld van. Het is niet virtueel en het is ook geen gewone veldrit, maar het is wel met de toppers uit onze sport."

"Het is vooraf opgenomen, zonder dat iemand er weet van had. We wilden vermijden dat er toch publiek zou komen. Het is helemaal coronaproof verlopen."