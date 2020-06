Speedboten scheuren over Noordzee tijdens BK: "Dakar-rally op water"

"Toen we hoorden dat we weer sportwedstrijden met twintig deelnemers mochten organiseren, hebben we deze wedstrijd nog op poten kunnen zetten", vertelt Koenraad Van Nieuwenhove, organisator van het BK powerboaten.

Hij kon nog 10 deelnemers naar de Belgische kust lokken voor de eerste manche van het BK. Al heeft hij daar niet veel overtuigingskracht voor moeten gebruiken. "We hebben nog geen wedstrijden gedaan dit jaar en hebben amper mogen trainen. Het was dus een verrassing dat het BK kon doorgaan", zegt Alain Coppens.

Met snelheden van 150 kilometer per uur vlogen ze over de Belgische golven. "F1 op het water? Ik zou het eerder vergelijken met de Dakar-rally, het brutere werk", zegt Van Nieuwenhove. "Grote golven, kleine golven... Het is iedere keer een nieuw avontuur", vult Coppens aan.