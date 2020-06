Philippe Gilbert kwam gisteren nog eens een dagje in België trainen. Hij ging op pad met zijn broer en de twee leefden zich uit op La Redoute. De renner van Lotto-Soudal pakte er ook het Strava-record: 4'25". En hij daagt meteen iedereen uit om beter te doen. Makkelijk zal dat niet zijn want de top 10 is goed gevuld met profrenners. Op plaats twee zien we Romain Bardet (4'42").