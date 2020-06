Van Avermaet ontvangt ploegmaats in Ardennen: "Mountainbiketocht hebben ze gevoeld"

Serge Pauwels, Guillaume Van Keirsbulck, Nathan Van Hooydonck, Gijs Van Hoecke en Michael Schär streken begin deze week neer in de vakantiewoning van Greg Van Avermaet in Stoumont.

"Het was al lang geleden dat we elkaar eens gezien hadden", vertelt Greg Van Avermaet. "Het leek me leuk om de andere Belgen van de ploeg en Michael uit te nodigen om hier een paar dagen stevig te trainen. Een klein initiatief, maar wel goed voor de groepsgeest. In totaal waren we met zijn zessen, iedereen bleef hier logeren in mijn huis. Het was plezant."

"De Belgen verbleven hier van maandag tot en met woensdag, Michael blijft hier tot en met zaterdag. Daarna gaan we allebei terug naar huis. Het was kleinschalig, zonder kok, soigneur of mecanicien van de ploeg. We trokken ons plan, zorgden voor ontbijt, kookten een beetje pasta voor de lunch en 's avonds aten we op restaurant."