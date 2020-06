FOTO: Kampioen Club Brugge begint aan nieuwe seizoen in ziekenhuis

Club Brugge heeft de nieuwe voetbaljaargang traditioneel op gang getrapt met medische testen in het AZ Sint-Jan in Brugge. Vrijdag kwam een eerste groep aan bod, de rest volgt zaterdag. Onder meer Vanaken, Vormer, Dennis en Diatta moesten zich vandaag al in het zweet werken. Wij geven je een blik achter de ziekenhuisschermen.