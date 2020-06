We moeten de geschiedenis herschrijven: "België-VS in 2014 was geen 2-1, maar 20-2"

In Sporza Retro op Canvas voerden Imke Courtois en Wesley Sonck donderdagavond het hoge woord. Imke Courtois koos voor België-VS uit 2014. "Ik was al vergeten hoeveel keer België op doel geschoten had."

Imke Coutois wilde graag nog eens de ruime samenvatting van België-VS op het WK 2014 bekijken.

"Het lijkt niet zo lang geleden, maar tussen 2002 en 2014 was België niet aanwezig op een groot toernooi. Voor mij is 2014 dan ook nostalgie en de match tussen België en de VS in de 1/8e finales neem ik als referentiematch." "Daar zag ik Kevin De Bruyne opstaan, Eden Hazard ook. We plaatsten ons toen voor de kwartfinales en het WK was toen al geslaagd. Terwijl we nu in een fase zitten waarin België het WK moet winnen."

"Nog geen dominante Belgen zoals nu"

"In de groepsfase van het WK zagen we nog geen dominante Belgen zoals we die nu zien. België had wel een sterke bank, die de ploeg over de streep trok. Ik denk aan Fellaini en Mertens tegen Algerije en Origi tegen Rusland", zegt Courtois.

"Het had 20-2 kunnen zijn"

België had verlengingen nodig om de VS naar huis te sturen. Het werd 2-1, met treffers van De Bruyne en Lukaku. Maar wat een wedstrijd was het! "Ik was al vergeten hoeveel keer België op doel geschoten had. Dat is indrukwekkend. Het had 20-2 kunnen zijn", zegt Wesley Sonck. Imke Courtois: "Ik was op dat moment op vakantie in Italië, waar we alle wedstrijden in een café volgden. Ik weet dat de Belgen goed speelden, maar veel weet ik daar niet meer van."

"Hoe Lukaku zich ontwikkeld heeft: fenomenaal"

Divock Origi mocht in de basis beginnen tegen de Amerikanen. De spits kweet zich goed van zijn taak, maar wist niet te scoren. In minuut 91 kwam Romelu Lukaku hem vervangen. Sonck: "Dat was een fantastische invalbeurt. Als je Romelu met zijn gezicht naar doel laat lopen, dan is hij niet af te stoppen. Hoe hij zich ontwikkeld heeft: dat is fenomenaal. En nu wordt hij ook gebruikt op de manier waarop je hem moet gebruiken."

"Gouden generatie toonde zich"

"Op dat WK heeft de gouden generatie zich een eerste keer getoond. Het was een genot om naar te kijken", zegt Imke Courtois. "Ik genoot ook van Vincent Kompany. Okay, hij heeft nu al een bepaalde leeftijd, maar een fitte Kompany moet je altijd meenemen naar een groot toernooi."

"Geweldige Vertonghen"

"Jan Vertonghen speelde geweldig in die match. Was hij daar linksachter of spits?", gooide Karl Vannieuwkerke zijn gasten voor de voeten. Courtois: "Jan was betrokken in zowat elke aanval. Het is lang geleden dat ik Jan in die rol gezien heb. Ik weet dat ze nu in een ander systeem spelen, maar het blijft wel een optie om hem op die positie te zetten."