UEFA wil transfermarkt openhouden tot 5 oktober, FFP tijdelijk versoepeld

De UEFA heeft donderdag de nationale federaties opgeroepen om de transfermarkt te sluiten op 5 oktober. Ten laatste op 6 oktober moeten de clubs hun spelers registreren voor de groepsfase van de Europese competities in het seizoen 2020-2021.

De groepsfase van de Champions League start dit jaar op 20 oktober, in de Europa League op 22 oktober.

In de vorige jaren eindigde de transfermarkt in de meeste landen op 31 augustus, maar dit jaar heeft het coronavirus de kalender flink door elkaar geschud. Daardoor zullen heel wat competities pas eind juli of begin augsuts afgerond zijn.

Daarnaast stelt de UEFA zich ook een jaar langer soepeler op met de Financial Fair Play-regels. De break-even-regel, waarbij clubs niet meer mogen uitgeven dan er binnenkomt, wordt met een jaar verschoven. Het jaar 2020 zal samen met 2021 worden beoordeeld.

De UEFA wil met deze aanpassing voorkomen dat veel clubs door de coronacrisis niet zouden kunnen voldoen aan de FFP-regelgeving. Er zal voor 2020 en 2021 een gemiddelde van de gecombineerde tekorten berekend worden.