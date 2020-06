Blok voor het Sporza @school-examen - hoofdstuk 3: wat is de oorsprong van...?

Sporza @school was het leukste klaslokaal van de lockdown, maar die sportlessen waren uiteraard niet vrijblijvend. Volgende week leggen we jullie dan ook op de rooster in het grote Sporza @school-examen. Jullie hebben dus nog enkele dagen de tijd om de leerstof nog eens door te nemen. In het laatste hoofdstuk overlopen we nog eens de ontstaansgeschiedenis van allerlei zaken in de sport.