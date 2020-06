Roland Garros start op 27 september, weer toernooien vanaf 3 augustus

De tennisfederaties werken hard aan een hertekende kalender. Het WTA-circuit wil op 3 augustus weer opstarten met een toernooi in Italië. De mannen zullen weer een ATP-toernooi kunnen spelen op 14 augustus in Washington. Ook voor Roland Garros is er nu een definitieve datum. De Franse grandslam staat op het programma van 27 september tot 11 oktober.