3 maanden afzondering voor Jumbo-Visma in Frankrijk? "We zijn voorbereid"

Het ideale scenario ligt door het coronavirus al een tijdje in de prullenmand, maar voor Jumbo-Visma is de Tour de France nog altijd het hoofddoel. En daar moet veel voor wijken. De "Tour-bubbel" zou wel eens een hele lange poos het thuisfront niet meer te zien kunnen krijgen.

In een podcast op de ploegsite legt sportief directeur Merijn Zeeman haarfijn uit hoe Jumbo-Visma toeleeft naar het nieuwe wielerseizoen, dat op 1 augustus begint - of zou moeten beginnen - met de Strade Bianche. "1 juni hadden we als grens gezet. De coronamaanden hebben we benut als onderhoud: fit blijven, mentale energie overhouden, de teugels wat losser laten. En sinds 1 juni werken we zoals altijd. Dat gaat goed." De Ronde van Frankrijk blijft hét hoofddoel. Vorige winter raakte al bekend dat Jumbo-Visma 3 speerpunten zou afvaardigen: Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk. "Dat geldt nog steeds, zeker. In juli volgt een hoogtestage in Tignes, daarna rijden we een Frans programma als voorbereiding op de Tour met de Ronde van de Ain en de Dauphiné." "Daar zullen we meer weten over hoe de kopmannen tegenover elkaar staan. Ik verwacht dat Primoz een trede hoger staat, maar we doen het met 3 kopmannen."

Na bestuderen van concurrentie: "Er is niet één heilige graal"

Dat Jumbo-Visma niets aan het toeval overlaat, mag duidelijk zijn. "We hebben de voorbije weken tijd gehad om het gedrag van de concurrenten te bestuderen. Hoe gedragen ze zich bijvoorbeeld in de sprintersritten?" "We hebben uitgezocht hoeveel tijd de favorieten verloren hebben in die finales. Hun aanpak verschilt. Ineos rijdt als blok voorin, bij Movistar zocht Nairo Quintana veel meer zijn eigen weg. Maar hij verloor niet veel tijd in die finales, terwijl Geraint Thomas vorig jaar veel viel." "Je kan dus niet zeggen dat de methode van Movistar minder goed is dan die van Ineos. Er is niet één heilige graal, is de conclusie. Er is niet één manier die veel beter is dan de andere." Maar wat leer je dan uit dat studiewerk? "We bespreken potentiële scenario's en hoe we daar dan op moeten reageren. Met wie rijdt Kruijswijk door in een kopgroep? Hoe veroveren we het geel? Hoe verdedigen we het geel?" "Het is goed om 4 of 5 stappen vooruit te denken. De ploegleider herkent die situaties dan in de volgwagen en je neemt dat ook door met de renners. Zo is het helder hoe we naar de Tour gaan."

Wat met Van Aert en de Vuelta?

Het programma van Wout van Aert wordt niet volledig uit de doeken gedaan, maar na een hoogtestage in juli in Tignes volgen normaal gezien de Strade Bianche (1/08), Milaan-Sanremo (8/08) en de Dauphiné (12-16/08). Daarna volgt een nieuwe hoogtestage voor de start van de Tour op 29/08. "En enkele dagen na de Tour heb je de WK-tijdrit. Wout kan daar voor geselecteerd worden." "Dat kan goed uitpakken, want soms heb je wonderbenen in de eerste week na de Tour, al kun je soms ook heel vermoeid zijn. Kijk naar de Clasica San Sebastian (normaal op zaterdag na de Tour): sommige renners uit de Tour zijn daar super, anderen komen niet vooruit." In de Giro is sprinter Dylan Groenewegen het speerpunt, de Vuelta telt nog veel vraagtekens. "Kruijswijk rijdt de Ronde van Spanje, voor Roglic en Dumoulin zijn we er nog niet uit. We houden die optie open", zegt Zeeman, want het duo lonkt ook naar de overlappende klimklassiekers.

Volgt meteen na de Tour ook nog het WK tijdrijden voor Van Aert?

Drie maanden Frankrijk? "De Tour staat boven alles"