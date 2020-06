NFL-baas: "Ik steun het team dat Colin Kaepernick een kans geeft"

Colin Kaepernick werd in 2016 persona non grata in de NFL nadat hij als protest tegen racisme en ongelijkheid had geknield tijdens het Amerikaanse volkslied. Kaepernick speelde toen voor de San Francisco 49ers en kreeg daarna geen kans meer bij een NFL-team.

"Als hij zijn carrière in de NFL weer wil opnemen, dan zal een team hem die kans moeten geven. Maar ik zou een team die die keuze maakt steunen", zegt Roger Goodell, de baas van de NFL, de American Football-competitie in de VS.

"Ik denk dat we beter hadden moeten luisteren naar spelers zoals Colin Kaepernick, Eric Reid, Kenny Stills en vele anderen die die pijnlijke dingen bespreekbaar wilden maken", zegt Goodell, die in het verleden veel kritiek kreeg over hoe het protest van spelers werd behandeld.

In de Verenigde Staten is het al wekenlang onrustig na de dood van George Floyd. Heel wat sporters steunen de protesten tegen racisme en de roep naar verandering. Colin Kaepernick wordt gezien als een voortrekker op dat vlak.