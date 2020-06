Jolien D'hoore verlengt met een jaar: "In Tokio focus ik op koppelkoers"

Sinds vorig seizoen verdedigt Jolien D'hoore de kleuren van Boels-Dolmans. Op haar 30e is ze nog niet van plan om te verhuizen van team.

"Vorig jaar had Jolien pech door een sleutel- en elleboogbreuk en door de coronapandemie heeft ze zich dit seizoen nog niet kunnen bewijzen", zegt Danny Stam, sportief manager bij Boels-Dolmans.

"Ik weet zeker dat ze erop gebrand is om volgend jaar in de kleuren van de Belgische hoofdsponsor SD Worx te excelleren."

"Ik verwacht op de weg een aantal mooie overwinningen van haar. In het voorjaar zal ze zich richten op het Vlaamse werk, terwijl haar vizier na april op de Olympische Spelen in Tokio is gericht.”

Op die Spelen wil D'hoore, brons in Rio op het omnium, maar al te graag opnieuw voor eremetaal gaan.

Maar in Tokio zal D'hoore zich wel richten op de koppelkoers. "Daar zijn de medaillekansen gewoon het grootst en dus krijgt de koppelkoers alle prioriteit. Ter plekke kijken we vervolgens wie het sterkst is om het omnium te doen: Lotte (Kopecky) of ik."