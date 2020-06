Wat Engeland van Duitsland kan leren: levert een thuismatch nog iets op?

In Engeland kwam het relanceplan voor de Premier League er niet zonder slag of stoot. Dat er zonder fans gevoetbald zou worden, stond niet meteen ter discussie. Maar een match op neutraal terrein spelen, dat zagen de (thuis)clubs niet zitten.

Ook in de Bundesliga worden de spookmatchen volgens het reguliere thuis- en uitschema afgehaspeld, maar statistiekenbureau Gracenote stelt vast hoe de thuisploegen in Duitsland minder punten dan gebruikelijk sprokkelen.

Voor de Bundesliga op slot ging, wonnen de thuisteams 43 procent van de 223 gespeelde matchen. 35 procent van die wedstrijden werd gewonnen door de bezoekers, 22 procent eindigde op een puntendeling.

Intussen zijn er al 56 "ghost games" gespeeld in Duitsland, matchen zonder fans. Hoe liggen de verhoudingen daar?

Het aantal thuiszeges is gezakt tot 21 procent, het aantal zeges voor de bezoekers is toegenomen tot 50 procent en het aantal draws is lichtjes gestegen tot 29 procent.

Zonder fans ligt de productiviteit van een thuisteam ook een stukje lager, zo berekende Gracenote. De doelpuntenteller blijft steken op 1,23 per match, een terugval van een gemiddelde van 1,74 voor de coronacrisis.

Gracenote stelt ook vast dat het wedstrijdbeeld beïnvloed wordt zonder de (vocale) steun van het thuispubliek. Minder goals, minder doelpogingen, minder reddingen, minder dribbels, maar wel meer passes.

Of dat beeld ook in Engeland bevestigd zal worden, komen we vanaf woensdag te weten.