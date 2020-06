Remco Evenepoel viert zege met Kidibul: "Die staat hier standaard koud"

In de virtuele Baloise Belgium Tour konden fietsers een kopman of kopvrouw aan de zege helpen door 5 dagen lang zoveel mogelijk kilometers te verzamelen.

Ceylin Alvarado kwam als winnares uit de bus bij de vrouwen, Remco Evenepoel bij de mannen.

"De champagne stond al even koud. Maar eigenlijk is het Kidibul (kinderchampagne), want ik drink geen alcohol", zegt Evenepoel. "Ik zou niet weten hoe echte champagne smaakt."

Evenepoel won vorig jaar ook de echte Baloise Belgium Tour. "Het mooie aan deze virtuele zege is dat het een echte teamoverwinning is."

"De knechten hebben ervoor gezorgd dat ik deze virtuele wedstrijd heb gewonnen. Vorig jaar hebben de knechten daar ook voor gezorgd, maar toen moest ik wel de finale rijden om de zege binnen te halen. Ze zetten me toen af en ik moest het afmaken."

"Maar nu hebben de knechten me eigenlijk meegetrokken tot aan de streep. Misschien moet ik enkele van die meesterknechten maar eens voorstellen aan Mister Patrick Lefevere."